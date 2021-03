So wie zu Beginn des Jahres in Magdeburgerforth, sieht es auch in anderen Wäldern der Region aus. Foto: Rüdiger Claus

Viele Bäume sind krank - Leser beklagen Kahlschlag. Die Volksstimme möchte Ihre Meinung wissen.

Genthin l Der vor wenigen Wochen veröffentliche Waldzustandsbericht des Bundesumweltministeriums zeigt den Baumbestand in einer dramatischen Situation. So heißt es: „Die vergangenen drei Dürrejahre, der massive Borkenkäferbefall, Stürme und vermehrte Waldbrände haben in den Wäldern langfristig massive Schäden angerichtet. Die jetzigen Ergebnisse gehören zu den schlechtesten seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1984, die meisten Bäumen haben lichte Kronen.“ Diese Aussagen ließen sich so auch auf den Baumbestand in Sachsen-Anhalt übertragen, erklärt Jörn Rettig, Sprecher des Magdeburger Landwirtschafts- und Umweltministeriums. „Die Waldzustandserhebung (WZE) erfolgt auf mathematisch-statistischer Grundlage. Auf einem systematisch über Sachsen-Anhalt verteilten Rasternetz werden seit 1991 an jedem Erhebungspunkt 24 Stichprobenbäume begutachtet.“



Fichtenbäume besonders betroffen

Sachsen-Anhalts Umweltministerin Claudia Dalbert (Die Grünen) schreibt im Vorwort zu Zustandsbericht für ihr Bundesland: „Die Fichten beinhalten das größte Ausmaß der Schäden durch Sturm, Trockenheit und Insektenbefall. 60 Prozent der Schadholzumfänge betreffen die Fichte und etwa 23 Prozent die Kiefer. Bei der Eiche bleibt das Schadgeschehen auf dem Vorjahresniveau bestehen. Des Weiteren ist bei den Eichen im Vergleich zur Fichte und Buche kein sprunghafter Anstieg des Schadniveaus im Jahr 2020 zu verzeichnen.“ Größere nennenswerte Ausfälle bei den eingeführten Baumarten wie Roteiche und Douglasie seien bislang nicht zu verzeichnen.



Damit verstärkt sich ein Trend, den Peter Sültmann vom Betreuungsforstamt Elbe-Havel-Winkel bereits nach dem Rekordsommer 2018 gegenüber der Volksstimme angerissen hat. Dieser Sommer habe gezeigt, dass die Fichte in unserer Region zukünftig wohl keine Überlebenschance mehr haben werde. Allerdings sah er die Kiefer, die Douglasie und eventuell die Küstentanne als eher überlebensfähige Nadelbäume des Moments und der Zukunft. Bei den Laubbäumen seien es die Stiel- und Traubeneiche, auch die Roteiche, zudem die Birke und Robinie (Akazie).



Wasser kann nicht umgeleitet werden



Wenn es dem Wald aber so schlecht geht, wenn Schädlinge und Trockenheit den Bäumen zusetzen, warum werden dann nicht neue Wege zu Erhalt des Bestandes gesucht?, fragt Leser Karl-Heinz Blume . Ein Anrufer schlägt vor, Wasser der Elbe in die Wälder zu leiten. Diese führe gerade im Winter und Frühjahr sehr viel Wasser und man könne dieses sinnvoll für die Rettung der Bäume nutzen. Doch das lasse sich so nicht machen, erklärt der Ministeriumssprecher. „Im Bereich des Einzugsgebietes der Elbe und anderer größerer Flüsse kommen Auenwälder vor, die auf ein bestimmtes Wasserregime im Bereich der Überflutungsstandorte angewiesen sind.“ Zudem bestünden zurecht umfangreiche umweltrechtliche Anforderungen und Hindernisse wie etwa Naturschutzrecht oder Wasserrecht.



Dennoch bemerken nicht nur ältere Genthiner, sondern mittlerweile auch Schüler, dass sich in den Wäldern vor Ort etwas tut. Nicht zum Besten. Im Februar hatten Besucher in Magdeburgerfort in einem Leserbrief ihr Entsetzen über ihrer Meinung nach, verheerenden Anblick geschildert. Mehrere Waldstücke seien demnach regelrecht kahl geschlagen worden und es war gar kein Wald mehr vorhanden.



Wald bei Altenplathow sieht verwüstet aus



Mittlerweile gibt es auch aus dem Raum Genthin und Altenplathow ähnliche Berichte. „Es steht mancherorts gar kein Wald mehr, hinter Altenplathow rechts an der Nielebocker Chaussee, am Kanal hinter dem Friedhof ist ein abgeholzter und verwüsteter Wald zurückgeblieben“, hieß es in einer Zuschrift von Pfarrerin Beate Eisert.



Allerdings ist vielen Lesern auch klar, dass es sich bei vielen Wäldern um wirtschaftlichen Forst handelt, der gepflanzt wurde, um vermarktet zu werden. Andererseits fordern viele, mittlerweile sogar Schüler, den nachhaltigen Umbau der Wälder. Welche Meinung haben Sie zum Zustand des Waldes in und um Genthin? Wie könnte ein Waldumbau gelingen? Welche Meinung haben Anwohner, Waldbesitzer, Umweltschützer und Landwirte? Zuschriften sind unter der E-Mail Redaktion.Genthin@Volksstimme.de möglich.