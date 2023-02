Seit 2007 dürfen Radler nicht über die Brücke an der Uhlandstraße fahren. Die Geländer sind nicht hoch genug. Im Zuge der Sanierung wird das Problem aus der Welt geschafft.

Wann die Brücke an der Genthiner Uhlandstraße fahrradtauglich wird

Es ist nicht nur der Rost, der an der Brücke nagt. Die Widerlager sind so marode, dass sie erneuert werden müssen.

Genthin - Allgemeinzustand: sehr schlecht. Zustandsnote 3,5. Dieses Zeugnis ist der Fußgängerbrücke über die Bahngleise in der Uhlandstraße im Zuge der jährlichen Brückenprüfung ausgestellt worden. Anders ausgedrückt: Mit Kosmetik, also Rost entfernen und neue Farbe drüberstreichen, ist es hier nicht mehr getan. 2017 hatte die Stadt noch Ausbesserungsarbeiten an den Stützpfeilern erledigen lassen.