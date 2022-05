Warum an der Genthiner Sekundarschule eine junge Syrerin als Seiteneinsteigerin Englisch unterrichtet

Der Lehrermangel in der Region ebnet auch in Genthin den Weg für Seiteneinsteiger. An der Sekundarschule „Am Baumschulenweg“ unterrichtet Siham Al Hussein seit 2020 die englische Sprache.

Siham Al Hussein arbeitet in der Sekundarschule "Am Baumschulenweg" in Genthin als Englisch-Lehrerin.

Genthin - Leidenschaft und Energie für den Lehrer-Beruf sind Siham Al Hussein (Bild oben) sofort anzumerken. Seit Januar 2020 steht die junge Frau vor Klassen in der Sekundarschule „Am Baumschulenweg“ in Genthin. Sie ist nicht nur eine typische Seiteneinsteigerin, sondern hat auch noch ausländische Wurzeln. Im Jahr 2016 kam sie mit ihrem Mann als Flüchtling aus Syrien nach Deutschland – mit dem festen Willen, sich hier schnell zu integrieren und zu arbeiten. Der Plan ging auf: Nach Deutsch-Kursen hatte sie in der Zeitung vom Lehrermangel erfahren. Ob es klappen würde, ihren alten Beruf auch hier wieder auszuüben? Immerhin hatte die heute 36-Jährige in Syrien Sprachen und Literatur mit Bachelorabschluss studiert. „Ich hatte Glück und wurde mit ausgewählt“, freut sich Al Hussein noch heute. Fast so, als wenn ein Traum in Erfüllung gegangen wäre. Es folgte ein vierwöchiger Einführungskurs, dann die Auswahl von sechs Schulen. Sie entschied sich für Genthin, wo sie nun Englisch unterrichtet und auch ihre Probezeit absolvierte. „Es macht mir hier großen Spaß“, sagt die junge Klassenlehrerin. Sie unterrichtet zwar etwas weniger Stunden als ihre Kollegen, „aber das gibt mir die Möglichkeit, noch Erfahrungen zu sammeln und selbst weiter zu lernen.“