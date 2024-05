Der Bürgermeister von Jerichow, Klietznick, Klein Mangelsdorf, Mangelsdorf und Steinitz sowie Vorsitzender des Stadtrates kandidiert nicht noch einmal. Wegbegleiter freunden sich nur ungern mit dem Gedanken an.

Warum Bürgermeister Andreas Dertz in Jerichow nicht noch einmal antritt

Jerichow - Die Sitze für den Stadtrat in Jerichow und auch alle anderen kommunalpolitischen Gremien im Land werden am 9. Juni neu verteilt. An jenem Sonntag sind die Bürger zur Wahl aufgerufen. Im Stadtrat der Klosterstadt wird sich mit der neuen Legislatur Grundlegendes verändern - und das nicht nur, weil neu gewählt wird.