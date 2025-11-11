Das traditionsreiche Genthiner Gartencenter in der Brettiner Chaussee ist zu. Anwohner, Kunden und die gesamte Stadt rätseln: Was ist los auf dem Gelände?

Warum das Genthiner Gartencenter in der Brettiner Chaussee derzeit geschlossen bleibt

Das Genthiner Gartencenter ist im Herbst 2025 geschlossen. Die Aufschrift auf der Tafel, die darauf hinweist, ist verblasst.

Genthin - Seit einigen Wochen bleibt es im Genthiner Gartencenter in der Brettiner Chaussee dunkel. Wer vorbeigeht, sieht die verriegelte Tür, verblasste Buchstaben auf einer Tafel – und einen Zettel, der in knappen Worten informiert: „Aus technischen Gründen bleibt das Genthiner Gartencenter geschlossen.“ Mehr ist vor Ort nicht zu erfahren.​