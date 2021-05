Warum das Handwerk des Müllers so wichtig für die Versorgung der damaligen Bevölkerung war

Jerichow - Kein Beruf war häufiger und keiner außer dem des Bauern so wichtig – der des Müllers. Heutzutage finden sich nur noch wenige mittelständische Firmen in der Region, die sich mit dem Mahlen von Getreide befassen und auch noch von „echten“ Müllern ausgeführt wird. Umso häufiger findet sich der Familienname Müller. Und gerade der „Allerweltsname“ Müller bietet so viele und so überraschende Facetten wie kaum ein anderer. Warum etwa war zur Zeit der Entstehung der Familiennamen dieser Beruf zahlenmäßig der am meisten verbreitete?

Getreide war das Hauptnahrungsmittel, die Kartoffel kommt erst später mit der Entdeckung Amerikas 1492 in die mitteleuropäische Küche. Die Leute ernährten sich hauptsächlich von Brot und Getreidebrei, nutzen Mehl, Kleie und Schrot und damit kam der Müller ins Spiel. Unbekannt war damals, dass Mehl zu denaturieren, das heißt, vor dem Mahlen die Randschichten des Korns zu entfernen. Diese Methode, nur den Mehlkörper zu malen, hat den Vorteil, dass das Mahlprodukt lange haltbar ist, aber den Nachteil, dass im Weißmehl wertvolle Inhaltsstoffe fehlen. Die waren im Vollkornmehl unserer Vorfahren enthalten. Dafür mussten sie Beschwernisse in Kauf nehmen: Die hoch ungesättigten Fettsäuren des vermahlenen Keimlings reagieren mit dem Sauerstoff, und das Mehl wird schnell ranzig. Also ließ man immer nur den Mehlvorrat für ein paar Tage mahlen. Das hieß: viele Mahlgänge - und viele Müller.

Keine Wehrpflicht und kein Feierabendgebot für den Müller

Kein Wunder, dass dem Müller zahlreiche Privilegien zustanden, da er für die Versorgung der Bevölkerung unersetzlich war. Er brauchte nicht in den Krieg ziehen und um genau zu sein: Er durfte nicht. Die alte germanische Standeseinteilung war aber durch Waffenrecht und Waffenpflicht bedingt. Wer weder berechtigt noch verpflichtet war, im Heer zu kämpfen, der gehörte zu keinem anerkannten Stand, er war standeslos. Und weil es außer der Waffenehre keine andeutungsweise so wichtige Ehre gab, so war der Müller - nach altem Sprachgebrauch - unehrlich.

Ein weiteres „Privileg“ stellte den Müller ebenfalls außerhalb der gesellschaftlichen Ordnung: Für ihn galt weder das Feierabend- noch das Feiertagsgebot, denn seine Arbeit war wie keine andere abhängig von den Launen der Natur: „Der Müller ist ein adelig Kind. Es arbeiten für ihn Wasser und Wind“, so ein geflügeltes Wort aus alten Zeiten. Nur wenn seine Mühle einer Kirche benachbart war, musste er während des Gottesdienstes die klappernde Mühle anhalten. Damit es auch vor der Mühle friedlich zuging, hatte schon der „Sachsenspiegel“ um 1230 bestimmt, dass alle Mahlgäste (die Müllerkunden) strikt nach der Reihenfolge des Ankommens bedient werden mussten. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst, ist eine der wenigen mittelalterlichen Rechtsbestimmungen, die noch heute sprichwörtlich sind. Diese gerechte Behandlung war vor allem deshalb wichtig, weil der „Mahlzwang“ den Bauern meist lange Wege aufnötigte. Für das Mahlen wurde entweder der Mahlgroschen bezahlt, in der Regel aber behielt der Müller eine bestimmte Menge Mehl ein. Davon lieferte er den größten Teil an den Landesherrn ab, einen Teil behielt er als Mahllohn für sich.

Diese Regel, so einfach sie scheint, so verhängnisvoll war sie für den Ruf des Müllers. Jahrhundertelang galt der Müller als „der größte Dieb im ganzen Land“, das natürliche Phänomen, das man heute „Schwund“ nennt, machte auch den ehrlichen Müllern zu schaffen, und für den Bauern, der Korn und Mehl eins zu eins umrechnete, war es vollends unerklärlich, da er den für ihn komplexen Mühlbetrieb nicht durchschaute.