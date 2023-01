Warum der Genthiner Stadtrat im Januar zusätzlich tagen muss

Die Einladungen sind immer noch nicht da, aber getagt werden muss im Januar in Genthin einmal außerhalb der Reihe. Wie so oft geht es ums Geld, genauer um den Stadthaushalt.

Genthin (ie) - Die Stadt Genthin ist anders als erwartet ohne Haushalt in das neue Jahr gestartet. Das bedeutet, das bestimmte Planungen etwa für städtische Veranstaltungen, kleinere Sanierungen oder Reparaturen in den Ortschaften, die in städtischer Hand liegen, noch nicht auf den Weg gebracht werden können. Nicht nur deshalb sind aus dem Stadtrat die Rufe nach einer Sondersitzung des Stadtrates laut geworden. „Der Hauptverwaltungsbeamte braucht zur Handlungsfähigkeit seiner Verwaltung einen beschlossenen Haushalt 2023“, schreibt etwa Stadtrat Sebastian Hahn (WG Genthin-Mützel-Parchen) an die Redaktion und die Verwaltung und begründet: „Da der Stadtrat vollumfänglich der Änderung des Haushaltes zugestimmt hat und beschloss spätestens bis zum 26. Januar zu Tagen hat, wundere ich und die meisten Räte sich, warum noch nicht geladen wurde.“