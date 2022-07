Warum der gerade 18-jähriger Genthiner Rene Ulrich sechs Sommer-Urlaubs-Wochen für andere hergibt

Seit er fünf ist, ist Rene Ulrich das, was man eine Wasserratte nennt. Und ist jetzt einer der raren Nachwuchskräfte, die für die Badestrände benötigt werden.

Regelmäßiges Training in der Genthiner Schwimmhalle, zum Beispiel mit dem Gurtretter, gehört auch für Rene Ulrich zum Rettungsschimmer-Dasein dazu.

Genthin - 1,85 Meter groß, 74 Kilogramm schwer, schlank und durchtrainiert – Rene Ulrich ist ein Rettungsschwimmer, wie jeder ihn sich im Ernstfall nur wünschen kann. Seit seinem fünften Lebensjahr fühlt er sich im Wasser pudelwohl, rutscht mit 13 in die Rettungsschwimmer-Ausbildung hinein. Jetzt, gerade 18 geworden, beherrscht er es aus dem Effeff. Schließlich trainiert er jede Woche dafür, in der Genthiner Schwimmhalle ist er so erwachsen geworden.