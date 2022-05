Warum der grundhafte Ausbau der Genthiner Friedenstraße nicht nur Anwohnern einiges abverlangt

Anwohner der Friedenstraße konnten sich am Dienstag mit Fragen an Fachbereichsleiterin Dagmar Turian und die Chefs der bauausführenden Firma wenden.

Genthin - Auf sechs Monate erschwerten Zugang zu ihren Grundstücken werden am späten Dienstagnachmittag die Anwohner in der Friedenstraße zwischen „Am Heidewinkel“ und dem Verkehrsknoten Friedenstraße/Kiefernweg/Tulpenweg auf einer Info-Veranstaltung eingestimmt. Denn nach dem Sanierungsbeginn an dem Abschnitt der Bundestraße 1 auf Genthiner Stadtgebiet, dem Beginn der grundhaften Erneuerungsarbeiten an einem Abschnitt der Großen Schulstraße (Beginn am 16. Mai bis Jahresende) rückt nun auch der grundhafte Ausbau des noch maroden Teils der Friedenstraße näher.