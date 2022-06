Warum der Ukraine-Krieg beim Konzert der Wolga Kosaken in Tucheim nicht außen vor bleibt

Die Wolga Kosaken in der Tucheimer Dorfkirche V.l.: Alexander Petrow, Bohdan Wloch (stehend), Andrey Golski und Wasyl Romanow.

Tucheim - Russische Kultur hat derzeit keinen leichten Stand. Seit dem Angriff auf die Ukraine werden Veranstaltungen abgesagt, ist das Interesse an russischer Musik oder Literatur spürbar gesunken. Beim Konzert der „Wolga Kosaken“ in Tucheim war davon höchstens am Rande etwas zu spüren: Gut zwei Drittel der Sitzplätze waren gefüllt - doch bei aller Begeisterung des Publikums konnte der Ukraine-Krieg auch hier nicht völlig außen vor bleiben.