Warum der Weggang von Barz und Adel auch eine Chance für die Region ist

Genthin/Burg/Brandenburg - "Die Stadtverordneten und insbesondere auch ich selbst freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den gewählten Personen", stellt Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) in einer Stellungnahme gegenüber der Volksstimme fest. "Es hat uns alle sehr gefreut, dass sich mit Alexandra Adel und mit Thomas Barz zwei in der Kommunalpolitik sehr erfahrene Personen für die ausgeschriebenen Stellen beworben haben", lobt er die Bewerber, die ihre kommunalpolitischen Erfahrungen in den vergangenen Jahren im Jerichower Land gesammelt haben. "Thomas Barz soll mit seinem Dienstantritt in der Stadt Brandenburg an der Havel auch die sehr bedeutende Funktion des Kämmerers übernehmen", kündigt Scheller an.