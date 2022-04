Warum die Baum-des-Jahres-Allee in Brettin gedeiht und in Klietznick vertrocknet

Jerichow - Der Minibagger frisst sich mit blanken Krallen in die Wiese, zum Vorschein kommen erst Schlacke und Schotter, dann greift die Schaufel die ersten Zentimeter Mutterboden. Bodo Hohmann und Thomas Richter nehmen die Schaufeln zur Hand, erweitern das Loch und setzen die schon vorbereitete Stechpalme ein. Schnell und präzise füllen beide den Rand des Pflanzlochs auf und damit ist es getan: Der Baum des Jahres ist gesetzt. Damit reiht sich der Ilex aquifolim, so die botanische Bezeichnung der Stechpalme, in die Jahresbaum-Allee des Ortes ein, unscheinbar noch, doch hat sie beste Startbedingungen. Ganz anders sieht es in Klietznick aus.