Warum die Genthiner Wohnungsbaugenossenschaft (GWG) selbst auch neu baut

An der Genethiner Lorenzstraße sollen fünf Mehrfamilienhäuser entstehen. Bauplätze für Häuslebauer werden an der Aderlaake zur Verfügung gestellt.

Auf dieser freien Fläche in der Lorenzstraße will die GWG selber bauen.

Genthin - Die Genthiner Wohnungsbaugenossenschaft (GWG) hat große Neubaupläne: In der Lorenzstraße sollen insgesamt 45 neue Wohnungen entstehen und an der Aderlaake will sie zehn Grundstücke für den Bau von Einfamilienhäusern verkaufen. Die Pläne stellten die beiden GWG-Vorstände Angela Grube und Jens Thormeyer am Dienstagabend im Wirtschafts- und Umweltausschuss der Stadt vor.