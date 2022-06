Warum die Stadt Genthin um fixe Haushalts-Genehmigung nicht herumkommt

Corona hat die 850-Jahr-Feier in diesem Jahr verhindert. Nun droht fürs Festjahr 2022 eine neue Gefahr.

Genthin - Die Stadt Genthin muss so schnell wie möglich den Haushalt für das kommende Jahr durch den Stadtrat bringen, und zwar so, dass die Kommunalaufsicht ihm die Genehmigung nicht versagt. Andernfalls könnten Feiertermine zu Beginn des Festjahres zur 850-Jahr-Feier ins Wasser fallen. Ohne die Genehmigung dürfte für solche freiwilligen Leistungen wie Jubiläumsfeiern kein Geld ausgegeben werden, machte Projektleiterin Alexandra Adel in der Debatte um den Haushaltsentwurf im Hauptausschuss deutlich.