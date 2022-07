Warum die Tafeln in Genthin und Burg Bedürftigen nicht mehr jede Woche Lebensmittel geben können

Genthin/Burg - In einem gut gekühlten Zimmer der Diakonie in der Genthiner Poststraße stehen mehrere Obstkisten aufgereiht: Kirschen, Pfirsiche, Melonen, Ananas. Auch Eier gibt es, und in den Regalen dahinter lagern diverse Gemüse wie Radieschen oder Champignons. Die Damen der Genthiner Tafel packen an diesem Freitagvormittag die Kisten für ihre Kunden: Menschen, die sich keine oder nur wenige Lebensmittel leisten können, die auf Unterstützung angewiesen sind.