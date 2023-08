Zuzug nach Brettin Warum es einen Berliner an die Stremme verschlagen hat

Brettin wuchs in den vergangenen Jahren vor allem dank des boomenden Baus von Eigenheimen. Das Ehepaar Rosenkranz aus Berlin kam jedoch über Umwege in das Stremmedorf. Es mietete eine Immobilie im Ortskern, direkt an der Heinrich-Heine-Straße.