Warum es im Genthiner Ortsteil Paplitz richtig gefährlich wird, wenn der Strom ausfällt

Öl- und Gasheizungen sind auch in Paplitz out. Anlagen mit Holzvergaser- oder Feststoffbrandkessel sind eine nachhaltige Lösung. Wenn aber mal kein Strom anliegt, dann haben Paplitzer mit einer solchen Anlage ein Problem.

Genthin - „Oh Schreck, oh Schreck, der Strom ist weg.“ Was sich im Kinderbuch von Catharina Westphal und Annette Langer lustig liest, ist für einige Einwohner in Paplitz ein Albtraum. Und zwar seitdem sie sich eine moderne Heizungsanlage mit einem Holzvergaserkessel haben einbauen lassen, was staatlicherseits stark gefördert wird. Seitdem können sie ein Liedchen über die Folgen von Stromausfällen singen.