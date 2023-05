Genthin - Geahnt hat es so mancher, der die Räumarbeiten in der Post-Filiale in der Uhlandstraße 1 in Genthin in den vergangenen Tagen und Wochen beobachten konnte. Aber jetzt ist es gewiss: Diese Postfiliale macht tatsächlich dicht. Damit gibt es für den Süden Genthins keine Anlaufstelle der Post mehr, in die man persönlich gehen kann, um einen Ansprechpartner zu haben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.