Parey - „Wir sind nicht nur Kaffee und Kuchen“, stellte Heimatvereinsvorsitzende Monika Janßen in ihren Begrüßungsworten klar.

Denn damit locken die Mitglieder des Pareyer Heimatvereins bei vielen Veranstaltungen die Gäste an ihren Stand. So wird es auch in diesem Jahr wieder beim Fest der Vereine am 13. August sein. Monika Janßen: „Wir sind breit aufgestellt. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft prägen unser Vereinsleben.“

Der Heimatverein bringt sich zum Beispiel beim Maifest, beim Mühlentag und beim Weihnachtsmarkt aktiv mit ein. Jedes Jahr erscheint der „Kleine Pareyer Kalender“ unter einem ausgewählten Motto. In diesem Jahr lautet das Motto „2023 ist für Parey ein Jubiläumsjahr“, bezugnehmend auf die 1075-Jahr-Feier. Im kommenden Jahr heißt das Motto „Pareyer Landschaft - Vom Menschen gestaltet“. Die Gemeindebibliothek Elbe-Parey in der Schlüterstraße 3 wird ehrenamtlich von den Heimatvereinsmitgliedern Christa Vaupel, Christine Schreiber und Sigrun Bröking geleitet. Aber auch beim Erntekronenwettbewerb anlässlich des Landeserntedankfestes in Magdeburg war der Heimatverein Parey präsent. Einmal konnte der Heimatverein diesen Wettbewerb auch gewinnen. Anlässlich des Tages der Vereine am 13. August auf dem Festplatz in Parey werden einige Frauen noch einmal zeigen, wie eine Erntekrone gebunden wird.

Bei seinen Aktivitäten wird der Heimatverein nicht nur durch seine Mitglieder tatkräftig unterstützt. Aber ohne ehrenamtliche Helfer und Sponsoren würde vieles nicht möglich sein. Deshalb sagte der Heimatverein mit der Dankeschön-Veranstaltung bei allen einfach mal „Danke“. Gemeinsam verbrachten alle ein paar gesellige Stunden.

Ein paar gemeinsame Stunden verbrachten die Mitglieder, Helfer und Sponsoren des Pareyer Heimatvereins bei der Dankeschön-Veranstaltung. Foto: Bettina Schütze

Mit einem Tag der offenen Tür wird der Heimatverein Parey am Sonnabend, 18. November 2023, ab 14 Uhr im Vereinshaus in der Geschwister-Scholl-Straße sein 30-jähriges Bestehen feiern. Wer gerne im Heimatverein mitarbeiten möchte, wer heimatverbunden ist und die Gemeinschaft schätzt, kann sich dienstags in der Zeit zwischen 14 und 16 Uhr in der Bibliothek in der Schlüterstraße 3 melden oder auf Instagram schreiben. Willkommen sich Mitglieder jeder Altersklasse, die sich für ihren Ort engagieren möchten.

Vier Vorsitzende in 30 Jahren Heimatverein

Der Verein hatte im Jahr 2013 sein 20-jähriges Bestehen gefeiert. Mit einem gelungenen Fest auf dem Gelände des Vereinshauses, vielen Akteuren und zahlreichen Besuchern. 2011 übernahm die heutige Gemeindebürgermeisterin Nicole Golz das Amt des Vorsitzenden von Bernhard Melchert. Fünf Jahre später trat sie von dieser Funktion zurück, weil sie als neue Bürgermeisterin von Elbe-Parey sich künftig auch in Sachen Vereinsarbeit mehr den Interessen aller Elbe-Pareyer Vereine widmen wollte. Ihre Nachfolge trat Christa Vaupel an. Sie war bis dahin Protokollführerin im Vorstand. In diesem Jahr trat Christa Vaupel aus gesundheitlichen Gründen als Vorsitzende zurück. Als neue Vorsitzende wurde Monika Janßen gewählt.