Ein Rohrbruch im alten Gebäude soll die Ursache für die Sperrung der Turnhalle in Altenplathow sein. Was getan wird, um Sportunterricht wieder zu ermöglichen, darüber schweigt sich die Stadt bisher aus.

Altenplathow - Seit mehreren Wochen sei die Turnhalle der Grundschule „Diesterweg“ in Altenplathow gesperrt. Das bringt Stadtrat Andy Martius im Bau- und Vergabeausschuss zur Sprache, weil Eltern von Kindern, die die Grundschule besuchen, an ihn herangetreten seien. Sportunterricht finde deshalb nicht statt und sie fragen, ob und was seitens der Stadt gemacht werde, damit die Halle wieder genutzt werden könne.