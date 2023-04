Schon vor den Februarferien ist die Turnhalle der Grundschule Diesterweg in Altenplathow gesperrt worden. Nach wie vor haben die Kinder nur draußen Sportunterricht.

Schule in Sachsen-Anhalt

Genthin - Die Jungen und Mädchen der Grundschule Diesterweg in Altenplathow werden auch weiterhin Turnunterricht nur unter freiem Himmel haben. Denn der „massive Regenwasserschaden“ in der Turnhalle lasse eine - wenn auch notdürftige - Reparatur zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu. Darüber informiert Bau-Fachbereichsleiterin Dagmar Turian in der jüngsten Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses.