Warum Hochzeitspaare in Kade ins Träumen kommen

Mit den Berliner Hochzeiten ist das Heiraten in der Kirche in Jerichows Ortsteil Kade zu einer Marke geworden. Die Idee dazu hatte der rührige Förderverein.

Ihre kirchliche Vermählung feierten Doreen Pflaumbaum-Zinnecker und Thomas Zinnecker im April in der Kader Kirche.

Kade - „Segne die Liebe, segne das Leben. Gib deinen Segen in unser Ja“. Mit diesen Worten vermählten sich Doreen Pflaumbaum-Zinnecker und Thomas Zinnecker jetzt in der Dorfkirche in Kade. Es war die erste Segnung eines Brautpaares nach langer Zeit.