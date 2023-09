In den Gremien des Stadtrates werden Themen debattiert, die für Genthin von Belang sind. Jetzt standen Sitzungen an, auf deren Tagesordnung stand nichts. Was die Beteiligten dazu sagen.

Warum in derzeit in Genthins Gremien manche Tagesordnung leer bleibt

Wenn der Stadtrat in seiner Gänze tagt, gibt es in der Regel über viele Themen abzustimmen. In den Ausschüssen sieht es momentan manchmal mau aus.

Genthin - Haben Stadtverwaltung und Stadträte in Genthin keine Themen, Probleme und Projekte, die es gilt, auszudiskutieren, zu lösen oder voranzutreiben?

Diese Frage stellt sich jenen, die sich in der jüngsten Vergangenheit auf der städtischen Internetseite im Bürgerinformationssystem umschauten. Da rieb man sich verdutzt die Augen. Denn es waren Sitzungen angesetzt, auf deren Tagesordnung stand - nichts. Nur das übliche formal abzuarbeitende Grundgerüst aus Begrüßung, Bestätigung der Tagesordnung, Einwohnerfragestunde, Informationen der Verwaltung - öffentlicher Teil, Anfragen und Anregungen an die Verwaltung - öffentlicher Teil etc.

So geschehen bei der Zusammenkunft des Ortschaftsrates vom 28. August in Mützel, beim Ortschaftsrat in Tucheim am 28. August und - der Höhepunkt - selbst beim Hauptausschuss am 29. August. Den leitet der Bürgermeister selbst. Zwar wurden bei der letztgenannten Zusammenkunft brennende Themen wie die Personalnot in der Stadtverwaltung oder die Arbeit am immer noch nicht genehmigten Haushalt und den fehlenden Jahresabschlüssen besprochen. Aber ohne Möglichkeit, dass sich irgendwer hätte darauf vorbereiten können.

Anders ausgedrückt: unstrukturiert in mündlichen Anfragen, wohl auch deshalb ohne wirklich greifbare Ergebnisse. Wilmut Pflaumbaum (FDP), Vorsitzender des Finanzausschusses, fragte dann auch direkt: „Wie sieht es aus mit der Tagesordnung des nächsten Finanzausschusses am 12. September? Die müsste doch längst feststehen.“ Bürgermeister Matthias Günther (parteilos) pariert: „Sie sind der Vorsitzende, Sie legen die Tagesordnung fest. Sie sind als Vorsitzender frei, Punkte auf der Tagesordnung zu bilden.“

Das ist freilich aus einer Sicht nicht falsch. Aber: Explizit der Bürgermeister hat sich in der Vergangenheit - für die Stadträte üblicherweise - ausbedungen, die Tagesordnungen mit den Vorsitzenden abzustimmen, spätestens eine Woche vorher lud er dazu ins Rathaus ein. Ohne seine Kenntnis und sein Okay ist bisher keine Tagesordnung im Bürgerinformationssystem für die Öffentlichkeit freigeschaltet worden.

Nun aber sagt Günther: „Es kann durchaus passieren, dass die Stadt von ihrer Seite mal kein Thema hat, das auf die Tagesordnung gesetzt werden könnte.“ Lutz Nitz, der den Vorsitz im Bau- und Vergabeausschuss innehat, kontert: „Da fallen mir aber sofort und ohne nachzudenken Themen ein, die dringend zu besprechen sind.“ Als da wären: der dringend notwendige Kita-Neubau Tucheim, der nicht genehmigte Haushalt, die fehlenden Jahresabschlüsse, die Personalisation im Rathaus mit dem fehlenden Kämmerer an der Spitze, ob und wenn ja, wie die Sanierung des Wasserturmes weiter gehen könnte, wie das finanziert wird, der notwendige Anbau an die Feuerwache - um nur die drängendsten Probleme zu nennen.

Es gibt so viel zu tun in Genthin

Ja, als Vorsitzender setze er die Themen, sagt Gordon Heringshausen, der den Vorsitz im Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss inne hat, im Gespräch mit der Volksstimme. In Zusammenarbeit mit Carola Elsner, Fachbereichsleiterin Bürger, Organisation und Soziales (BOS). Sie kenne die Themen und Probleme in der Stadt und seitdem sie hier die Obhut habe, funktioniere diese Absprache. Eine Tagesordnung ohne Themen - die könne er sich nicht vorstellen. „Es gibt so viel zu tun in Genthin im Kinder- und Jugendbereich“, sagt er, da könne der Stoff gar nicht ausgehen. Die unzureichende Archivarbeit und die Arbeit mit der Kulturförderrichtlinie brennen weiter auf den Nägeln. „Nur ohne bestätigten Haushalt hat die ganze Arbeit kaum Sinn.“ Die Vereine seien zur Mitarbeit an dieser Richtlinie aufgefordert gewesen und jetzt könne ohne Haushalt nichts ausgereicht werden für 2023. Für 2024 sähe es auch nicht rosig aus.

Alexander Otto (CDU), Chef des Wirtschafts- und Umweltausschusses, schreibt dem Bürgermeister ins Stammbuch: „Was dem Stadtrat unter dem Deckmantel des Ehrenamtes zugemutet wird, ist nur noch schwer auszuhalten.“ Mit dieser Bemerkung zielt er auch auf nur sehr schleppende oder ganz ausbleibende Beantwortung von Anfragen der Räte ab. „Wir sind doch keine Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die auch deren Beschlussvorlagen noch mit ausarbeiten!“ ruft er aus. Nitz schließlich in Richtung Günther: „Der Hauptverwaltungsbeamte muss sich endlich mal klardarüber werden, was er zu tun hat.“