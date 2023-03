Warum in Genthin vorerst in nichts investiert wird

Genthin - In Genthin dürfen weiter notwendige und beschlossene Investitionen nicht in Angriff genommen werden. Dazu zählt der Beginn der Sanierungsmaßnahmen der Sportanlagen an der Berliner Chaussee. Auch die dringend notwendige Beschaffung eines Feuerwehrtransportfahrzeuges mit einem speziellen Heckaufbau kann nicht in Auftrag gegeben werden. Dafür wird die Haushaltsfreigabe durch die Behörde benötigt. Die aber ist immer noch nicht erfolgt.