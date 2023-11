Warum in Kade in der Stadt Jerichow ein neuer König gesucht wird

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kade - Erstmals in der über 50-jährigen Geschichte des Genthiner Amateurtheaters (gat) wird sich der Vorhang zur Premiere des Weihnachtsmärchens in diesem Jahr an einem Sonntag heben. Mit dem Märchen „Drei Federn“ nach den Brüdern Grimm von Walburga Räder hält das gat um 14.30 Uhr Einzug in den Saal der Gaststätte Pflaumbaum in Kade.