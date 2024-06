Zugangsregelungen für den Kiosk im Touristenzentrum Zabakuck verärgern Besucher: Warum muss ich Eintritt zahlen, wenn ich nur ein Bier trinken und weder baden noch am Strand liegen will?

Auch wer am Kiosk im Touristenzentrum Zabakuck nur Würstchen mit Kartoffelsalat essen will, muss zuvor eine Eintrittskarte für das Gelände kaufen.

Zabakuck - Wolfgang R. (Name von der Redaktion geändert) ist sauer. Er ärgert sich, Eintritt im Touristenzentrum Zabakuck zahlen zu müssen, wenn er lediglich am Kiosk einkehren will, um ein Bierchen zu genießen und vielleicht auch eine Bockwurst zu verzehren. „Rechne ich den Eintritt und das Geld, das ich am Kiosk lasse, zusammen, kann ich fast in ein Hotel gehen“, sagt er empört am Lesertelefon der Volksstimme.