Internetseite bringt keinen Aufschluss und ist in einigen Bereichen nicht aktuell. So geht es am Standort weiter.

Genthin - Für Verwunderung bei vielen Kunden sorgt der Umstand, dass das Genthiner Gartencenter derzeit geschlossen ist. „Wir waren kürzlich aus Brandenburg vor Ort, da wir seit vielen Jahren treue Kunden des Gartencenters sind, aber wir standen vor verschlossenen Türen“, äußerte sich der Brandenburger Klaus Vonkahl enttäuscht am Volksstimme-Telefon.

Nicht nur sei das Geschäft geschlossen gewesen, das ganze Gelände sei nicht erreichbar. Die Internetseite des Unternehmens hätte keinen Aufschluss über die Schließung gegeben. Im Gegenteil: „Diese enthält völlig veraltete Angaben.“

Grund für die Schließung ist für Kunden schwer zu erkennen

Aktuell ist das Gartencenter tatsächlich zu den eigentlichen Öffnungszeiten nicht erreichbar. Nur mit Mühe findet sich vor Ort schwer sichtbar der Grund. Ein Aushang an der Eingangstür verrät: „Wir haben Betriebsferien vom 15. Juli bis 15. September“. Somit besteht Grund zur Annahme, dass das Gartencenter Mitte kommenden Monats wieder erreichbar ist.

Die Internetseite indes wird wohl seit längerem nicht mehr gepflegt, so erscheint ein Pop-up mit dem Hinweis, dass der Einkauf ohne Coronaschnelltest möglich sei. Dies ist aber bereits seit Anfang 2022 der Fall.

Dieses Fenster begrüßt die Besucher der Webseite des Genthiner Gartencenters aktuell. Coronanachweise sind im Einzelhandel seit 2022 nicht mehr notwendig. Foto: Mike Fleske

Eigentümer äußert sich zu Hinweisen nicht

Auch gibt es Hinweise auf Öffnungszeiten ab dem 28. Februar 2019 – diese sind, wenn geöffnet ist, aber noch aktuell. Auch die Hinweise zu Service und Sortiment dürften noch gelten. Nicht mehr aktuell ist allerdings ein Wiedereröffnungsangebot für den 1. März 2021, auf das auf der Seite immer noch hingewiesen wird. Die-Eigentümer waren weder telefonisch noch auf eine Anfrage via E-Mail zum Thema Internetseite zu erreichen. Im Internet gibt es dennoch aktuelle Angaben zum Gartencenter. Zahlreiche Kunden haben bei Google Rezensionen geschrieben.

Dort kommt das Gartencenter bei 130 Bewertungen sehr gut weg und erhält derzeit einen Durchschnittswert von 4,3 von 5 Punkten. Während die überwiegend positiven Rezensionen das Sortiment an saisonalen Pflanzen und Blumen hervorheben, auch die Beratung und Bedienung durch die Mitarbeiter loben, gibt es auch einige negativer Kommentare, in denen etwa das Angebot und die Ausstattung kritisiert werden. Auch gab es bereits in den vergangenen Jahren Kritik über Schließzeiten in den Sommermonaten.

Für die Genthiner ist das Gartencenter ein Teil der Stadt, sozusagen der Einzelhandelsgeschichte. Ab 1961 war Günter Pauer im damaligen Genthiner Gartenbau tätig. 1990 übernahm er den Betrieb und war mehr als zwei Jahrzehnte Chef im Genthiner Gartenbau GbR. 2012, als Pauer sich in den Ruhestand verabschiedete, übernahm Torsten Kühne, der zuvor gemeinsam mit seinem Vater in Dresden ein traditionsreiches und erfolgreiches Familienunternehmen führte.

Allerdings hatte sich das Geschäft im Laufe der Jahre gewandelt, neue Konkurrenten auf dem Sektor waren hinzugekommen, der Pflanzenmarkt umkämpft. 2016 musste Kühne Insolvenz anmelden und gab die Geschicke des Betriebes an die Unternehmerfamilie Kammlott in Erfurt ab.

Mehrere Insolvenzen belasten den Standort in den 2010er Jahren

Aber auch wenn die Unternehmen zunächst mit neuen Ideen und neuem Schwung begannen, 2018 schlug die nächste Insolvenz in Genthin zu Buche. Als Ursache dafür hatte der damalige Insolvenzverwalter den trockenen Sommer und die fehlende Nachfrage nach Pflanzen ausgemacht.

Auch wenn der Betrieb zunächst weitestgehend unverändert weiterlief, war der Niedergang nicht mehr aufzuhalten. 2019 übernahm der Berliner Unternehmer Ilfan Kilinc, baute das Angebot um und setzte neue Schwerpunkte bei den Garten- und Dekorationsangeboten. Während der Coronajahre gab es hier aber auch für alle Anbieter aus dem Gartenbereich einen Aufschwung. Da öffentliche Veranstaltungen entfielen, Reisen nicht möglich waren, hielten sich viele Menschen im heimischen Garten auf.

Das Institut für Institut für Handelsforschung (IFH) in Köln verzeichnete für 2020 ein Umsatzplus von 10,8 Prozent für die Branche. Auch die Jahre 2021/22 waren noch erfolgreich Doch in diesem Jahr bekamen die Händler das durchwachsene Wetter und die Konsumzurückhaltung zu spüren. Im ersten Quartal 2023 habe der Umsatz um 8,6 Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen, berichtete der Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten vor wenigen Wochen.

Ob auch die Kaufzurückhaltung ein Grund für die ausgedehnte Sommerpause im Genthiner Gartencenter ist, blieb ebenfalls unbeantwortet.