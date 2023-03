Seit 25 Jahren ist klar, das Gewerbegebiet Nord braucht eine moderne Regenentwässerung. Jetzt, wo es endlich hätte losgehen sollen, ist wieder was dazwischen gekommen.

Mit dem Fuß deutet Sebastian Han an, wie hoch das Wasser an der Werkstatt-Tür steht, wenn es bei Starkregen nicht mehr abfließen kann.

Genthin - Eigentlich hätte es jetzt - endlich - losgehen können. Mit dem Bau eines Regenwasserpumpwerkes, einer Druckrohrleitung in Richtung Elbe-Havel-Kanal und eines Einleitebauwerkes in den Kanal. Kurz, mit der dringend notwendigen Installation der Regenentwässerung für das seit 25 Jahren durch Überschwemmungen bei Starkregen gebeutelte Gewerbegebiet Nord in Genthin.