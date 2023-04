Peter Hertel aus Belicke trainiert auf dem Schießstand der Jägerschaft Genthin in Hüttermühle. Er gehört zu den leistungsstärksten Schützen bei Flinte und Büchse in Sachsen-Anhalt.

Belicke/Hüttermühle - Peter Hertel (63) ist klitschnass, als er seine erste Trainingsstation, den Skeet-Stand, auf dem Schießplatz Hüttermühle bei Genthin absolviert hat. Das kümmert ihn wenig, als er auf dem Kugelstand seinen Repetierer in Anschlag nimmt. Auf den Punkt konzentriert und scheinbar tiefenentspannt gibt er den Schuss ab. Das Training nimmt für den jagdlichen Schützen aus Belicke, auf dessen Konto mehrere Landesmeistertitel und Siege bei den Ostdeutschen Meisterschaften gehen, wieder Fahrt auf. Denn für die Jagdschützen bricht die Zeit des Qualifikationsschießens an. Im Juni warten die Landesmeisterschaften in Gardelegen, im August sind das „Vergleichsschießen Neue Länder“ in Frankfurt/Oder und im September die Bundesmeisterschaften in Freiburg angesetzt.