Warum regional einkaufen in Genthin nicht mehr ganz so in ist

Roßdorf/Genthin/Parchen - Am Grill von Mario Venker dreht sich bereits ein Schwein am Spieß. Venker ist einer von vielen regionalen Anbietern, die beim Streetfood-Festival zum Brühtrogpaddeln in Roßdorf mit dabei sind. Es duftet nach Gegrilltem, daneben hat der Genthiner Wildfleischer seinen Verkaufsstand aufgebaut. „Wir machen Wurst wie vor 50 Jahren“, erzählt Venker im Gespräch mit der Volksstimme: Die Tiere stammten von privaten Jägern, aus Hausschlachtungen und aus artgerechter Haltung. „Wild vom Feinsten“ nennt sich daher die Wildfleischmanufaktur, die Mario Venker in Genthin betreibt.