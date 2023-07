Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Genthin - Eigentlich sollte am Montag im Bau- und Vergabeausschuss darüber debattiert werden, welchen Beitrag die Ausschussmitglieder dazu leisten könnten, den Genthiner Haushalt für 2023 genehmigungsfähig zu bekommen. Allein, musste Vorsitzender Lutz Nitz (Bü 90/Grüne/WG Fiener) mitteilen, dass es zu diesem Zeitpunkt keine neuen Informationen zum Haushalt gäbe. „Wir würden uns gerne in die Pflicht nehmen lassen“, sagte er. Schließlich sorge der nicht genehmigter Haushalt dafür, dass in der Stadt kaum etwas passieren könne. Und: „Philipp Morgenroth hat seinen Anteil an der Situation wie sie jetzt ist.“