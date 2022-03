Warum Sonnenblumenkerne im „Kalinka“ in Genthin gerade Mangelware sind

Genthin - Als die beginnende Corona-Pandemie in deutschen Supermärkten dazu führte, dass es kein Klopapier mehr gab, kauften die Stammkunden im russischen Spezialitätenladen „Kalinka“ in Genthin Sonnenblumenkerne en gros. Inhaberin Irina Sauer sagt, dass nicht nur Russen diese stets immer im Haus haben, weil die Kerne - geröstet, nicht geröstet oder gesalzen „Semetschki“ genannt - ein allseits beliebter Snack zum Nebenbei-Essen seien. Eigentlich sei das in vielen Teilen Osteuropas so.