Leuchten am heutigen Samstag auch tagsüber: die Straßenlaternen in Genthin wie hier in der Mühlenstraße.

Genthin - Wer am heutigen Samstagmorgen in Genthin aufstand und nach draußen blickte, sah grauen Himmel. Trübes Wetter also. Und so fiel vielen möglicherweise gar nicht so auf, dass die Straßenlaternen, die eigentlich mit beginnender Dämmerung und dann in der dunklen Nacht die Wege erhellen sollen und tagsüber ausgeschaltet sind, immer noch ihr Licht versendeten. Das tun sie allerdings bis jetzt am frühen Nachmittag.