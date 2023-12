Parey/Zerben - Claudia Kohls (35) und Sascha Bryan Noack (35) aus Zerben haben einen Tag vor Heiligabend im Standesamt in Parey geheiratet.

Und dieser Tag war bewusst gewählt worden, denn es sollte ein 23. im Jahr 2023 sein. Und übrig blieb nur der 23. Dezember 2023. Die Trauung nahm Standesbeamtin Nicole Golz vor.

Kennengelernt haben sich die beiden auf einer Dating App im Jahr 2017. Vielen war das aber nicht bekannt. „Selbst im Freundeskreis dachten viele, dass ihr euch auf der Rolltreppe bei Karstadt kennengelernt habt, weil ihr das immer vorgeschoben habt“, so Nicole Golz in ihrer Rede bei der Trauung.

Beim ersten Treffen am 5. Januar 2018 ging es in eine Pizzeria. Hier wurden gleich ein paar Fakten ausgetauscht und auch festgestellt, dass beide in einer Wohngemeinschaft wohnen. Claudia hatte Mitbewohnerin Mona, und Sascha wohnte noch bei Mama. Dort wollte er eigentlich erst ausziehen, wenn er heiratet. Doch es kam anders. Nicole Golz: „Ihr musstet erst beide eure Schüchternheit ablegen, damit ihr euch aufeinander einlassen konntet.“ Letztlich haben beide zueinander gefunden und eine starke Beziehung aufgebaut. Sie sind sich sicher, dass ihr Kartenhaus der Liebe auf einem festen Fundament steht.

Zwei Monate nach dem ersten Treffen feierte Sascha seinen 30. Geburtstag und Claudia lernte seine Familie kennen. Im April folgte der erste gemeinsame Urlaub. Und den hatte Claudia unter das Motto gestellt: Wenn es im Urlaub gut läuft, dann nehme ich dich zu meinem Geburtstag mit in die Heimat. Das Motto passte, und Sascha traf Claudias Familie in Zerben.

Als Mona aus der gemeinsamen WG mit Claudia ausziehen wollte, war für Sascha klar, dass er gerne mit Claudia zusammen ziehen möchte. Claudia musste zunächst etwas überlegen. Aber schließlich zogen die beiden zusammen.

Es gibt viele Gemeinsamkeiten, die die beiden verbinden. „Da ist zum Beispiel Kater Mauzi, der euch zugelaufen ist, und da ist euer Freundeskreis, der immer gern mit euch zusammen ist“, so die Standesbeamtin. Beide haben aber auch unterschiedliche Eigenschaften am anderen entdeckt. Doch beide bringen die notwendige Toleranz mit, die Eigenheiten und Macken des anderen zu akzeptieren. Während Sascha auch gern mal allein ist, braucht Claudia Geselligkeit. Sie ist nicht gern allein. Sascha kocht gerne. Beide sind gerne unterwegs. Nicole Golz: „Während es für Sascha gern ein Ausflug oder ein Urlaub in der Nähe sein kann, würde Claudia am liebsten weit weg fahren.“ Doch sie finden immer einen Kompromiss.

Die Corona-Zeit hatte für beide eine Wende in ihrem Leben mit sich gebracht. Nachdem Sascha fast nur noch im Homeoffice arbeitete und Claudia schließlich eine Stelle beim Landkreis Jerichower Land erhalten hatte, zogen beide von der Großstadt Berlin in das kleine beschauliche Zerben.