Parey - „Wir werden heute kleine Fensterbilder und Blumen-Mobile anfertigen“, so Jugendhaus-Leiterin Ulrike Paul, die dabei von Josie unterstützt wurde.

Aus Perlen und Angelsehne fertigten die Mädchen und Jungen zunächst kleine Schnecken und später noch Armbänder an. Dabei konnten sie ihre eigenen Ideen mit einfließen lassen. Ein wenig Fingerspitzengefühl war beim Auffädeln der bunten Perlen auf die Angelsehne schon gefragt.

Anschließend wurden aus Salzteig auch noch Blumen-Mobile hergestellt. Damit die Trockenblumen und Blätter am Ende richtig fest auf den Salzteigtalern haften bleiben, müssen sie wirklich ganz platt sein. Für den Salzteig werden Mehl, Wasser, Salz und Öl mit einem Knethaken zu einem gleichmäßigen Teig verrührt. Bevor es mit dem Ausstechen der Salzteig-Anhänger losgeht, muss klar sein, wie das Mobile am Ende aussehen soll. Denn davon hängt es ab, wie viele Kreise von den verschiedenen Größen benötigt werden. Damit es am Ende gerade hängt, muss das Mobile natürlich gleichförmig aufgebaut sein. Wenn die Kreise ausgestochen sind, transferiert man sie am besten zuerst auf das Backblech. Dann wird mit dem stumpfen Ende des Schaschlik-Spießes ein Loch für die Aufhängung hinein gestochen. Nun werden Blüten und Blätter auf den Talern platziert und gut festgedrückt. Grundsätzlich trocknen die Salzteig-Anhänger auch ohne einen Backofen. Die ausgestochenen Salzteig-Kreise kommen bei zirka 150 Grad Ober- und Unterhitze für 30 bis 45 Minuten in den Backofen. Beim Einstechen mit dem Fingernagel zeigt sich, ob der Salzteig schon hart ist. Beim Anhänger an die Schnur knoten ist es wichtig, dass man immer gleich vorgeht, damit sich die Anhänger später nicht in unterschiedliche Richtungen drehen. Wenn der Faden nicht durch die Löcher will, können die Schaschlik-Spieße noch einmal nützlich sein. Damit kann man versuchen, die Öffnungen noch ein wenig zu vergrößern. Andererseits kann der Faden mithilfe der spitzen Seite des Spießes durch das Loch geschoben werden.

Das Ferienprogramm des Jugendhause hält noch weitere Angebote bereit. So gibt es weitere Kreativwerkstätten am 8. August zum Thema „Töpfern“ (Kinder ab acht Jahre) und am 9. August unter dem Motto „Jetzt wird’s bunt“. Der Graffiti-Workshop für eine buntere Welt wird vom 31. Juli bis zum 4. August angeboten (Kinder ab zehn Jahre). Interessierte Mädchen und Jungen können sich noch unter den Telefonnummern 039349/94603 oder 0170/9806203 oder direkt im Jugendhaus für die Veranstaltungen anmelden. Dort gibt es auch weitere Informationen. Es gibt für alle Veranstaltungen noch freie Plätze.