Was Angler in Derben erleben können

Derben - Ran an die Forelle: In Sachsen-Anhalts Gewässern gibt es für Angler einiges zu holen – fleißig mit dabei sind die Nachwuchsangler des Derbener Angelvereins. Auch der Landesanglerverband ist auf die Jugendgruppe aufmerksam geworden, im Sommer 2022 wird das landesweite Jugendcamp in Derben ausgerichtet. Und der Verein nimmt sich der Herausforderung mit mehreren hundert Besuchern an. Doch was macht das Angeln in Derben eigentlich so reizvoll?