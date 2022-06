Was aus dem Gladauer Grünschnittplatz am Ende der Saison wird

An den Grünabfallsammelplätzen in drei Genthiner Ortschaften können Gartenabfälle abgegeben werden.

Genthin - Frühlingszeit bedeutet für viele Bürger im Jerichower Land vor allem eins: Gartenschere raus und los - die Gartensaison beginnt. Dann geht es Sträuchern, Büschen und Hecken an den hölzernen Kragen. Der Abfall kann an einigen Plätzen in der Einheitsgemeinde Genthin umweltgerecht entsorgt werden. In den Orten Tucheim, Parchen und Gladau gibt es dafür vom Landkreis eingerichtete Abgabeflächen für heimischen Baumschnitt und Rasenmahd.