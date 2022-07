Was das Genthiner Jugendhaus „Thomas Morus“ in den Sommerferien zu bieten hat

Kinder und Jugendliche vom Jugendhaus "Thomas Morus" im vergangenen Jahr bei ihrer Ferienfreizeit im Jugendcamp in Grömitz (Schleswig-Holstein) an der Ostsee.

Genthin - Zu ihrer diesjährigen, fünftägigen Sommerfreizeit sind am Montag Kinder und Jugendliche und Betreuer des Thomas-Morus-Hauses aufgebrochen. Während im vergangenen Jahr das Jugendcamp in Grömitz an der Ostsee das Ziel war, steuerten sie nun eine Jugendherberge in Braunlage an. Wie Jugendhausleiter Sebastian Kroll im Gespräch mit der Volksstimme sagte, stehen dort unter anderem Wandern und ein Aufstieg auf den Brocken auf dem Plan.