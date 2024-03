So familiär soll es auch in diesem Jahr beim Eiertrudeln auf der Bienenwiese sein. Die Kinder lassen die Eier trudeln, die Erwachsenen genießen Kaffee und Kuchen.

Güsen - Los geht es am Sonnabend, 30. März, mit dem beliebten Eiertrudeln auf der Bienenwiese des Heimatvereins am Ahornweg.

Diese Veranstaltung am Ostersonnabend hat sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Event entwickelt. Die Kinder suchen sich ihre „Eierlaufbahnen“ auf dem kleinen Hügel, während die Erwachsenen im Grünen das Picknick genießen.

Am Vorabend des 1. Mai gibt es unter dem Motto „Güsen trifft sich“ auf dem Marktplatz einen „Tanz in den Mai“.

Zuvor wird am 30. April noch der Maibaum aufgestellt.

Auch das beliebte Sommerkino fehlt in diesem Jahr nicht. Dazu wird am 22. Juni auf die Freilichtbühne eingeladen. „Welcher Film gezeigt wird, steht noch nicht fest. Wir sind noch beim Auswählen“, so Martin Müller, Vorsitzender des Heimatvereins „Wir sind Güsen“.

Zwei Konzerte im Sommer

Die Sommermonate sind von zwei Konzerten auf der Freilichtbühne geprägt. „Gestört aber Geil“ spielt am 27. Juli, Phil Bates und Band am 24. August.

Karten für diese beiden Konzerte gibt es unter www.freilichtbühne-güsen.de, bei Lotto Marktkauf in Burg, bei Lotto Edeka in Genthin, LebensArt Cora Schröder und bei „Dein Lieblingsplatz“ in Parey sowie in der „Roxy“ in Güsen und im Modepavillon Heidi Hünecke in Güsen.

Weiter geht es nach einer kleinen Verschnaufpause im Herbst. Am 26. Oktober können an der Jagdhütte wieder die Kürbisse nach eigenen Ideen und Vorstellungen geschnitzt werden.

Ebenfalls an der Jagdhütte wird am 30. November zum traditionellen Adventsbasteln eingeladen.

Den Abschluss des Jahres 2024 bildet am 14. Dezember dann das Weihnachtssingen an der Freilichtbühne.