Was die einstige Tucheimer Tankstellenchefin besonders machte

Elfriede Schüler betrieb gemeinsam mit ihrem Mann Günter eine Tankstelle in Tucheim, die in der Region bekannt war. .

Tucheim - Genthin hat in seiner 850-jährigen Geschichte nicht wenige bekannte Persönlichkeiten hervorgebracht. Viele andere, die tagein, tagaus aufopferungsvoll im Alltag ihr Tagewerk verbracht haben, tauchen in das Dunkel der Vergangenheit und bleiben meist in der Heimatgeschichtsschreibung namenlos. Nicht so Elfriede Schüler (1931 bis 2021), weit über Tucheim und Umgebung bekannt als emsige Tankstellenchefin.