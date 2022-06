Was hinter der vom Genthiner Stadtrat beschlossenen Förderrichtline steckt

Genthin (sm) -In der Stadtratsitzung am vergangenen Donnerstag hat die Mehrheit auch einer Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Kunst, Kultur, Sport und Sozialem zugestimmt. Demnach will und soll die Stadt Genthin künstlerische, kulturelle, sportliche und soziale Projekte und Maßnahmen finanziell unterstützen, die die Entwicklung in diesen Bereichen voranbringen.