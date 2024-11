Zwei Fragen an die sechs Bürgermeister-Kandidaten, die sich am 10. November der Wahl stellen: Wann wird das Genthiner Wahrzeichen fertig saniert sein und wie soll der Turm dann genutzt werden?

Genthin - Home is, where the Dom is, sagen die Magdeburger. Für die Genthiner ist der Wasserturm der Dom – das Wahrzeichen ihrer Stadt. Dass nun die Wasserturmsanierung eine scheinbar endlose Geschichte geworden ist, hat viele Ursachen.