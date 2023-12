Polizei und Staatsanwaltschaft in Stendal halten sich zu den laufenden Ermittlungen bedeckt. Im Netz kursierendes Video aus der Tatnacht ist jetzt Teil der Ermittlungen.

Was sich in Genthin nach der Sprengung des Geldautomaten getan hat

Explosion in der Nacht

Die zerstörten Fensterscheiben sind vernagelt. Ein Zettel an der Tür der SB-Stelle weist auf Ausweichmöglichkeiten zum Geldabheben hin.

Genthin. - Einen Tag nach der nächtlichen Sprengung eines Geldausgabeautomaten in der SB-Stelle der Deutschen Bank in der Brandenburger Straße in Genthin wollen weder die Staatsanwaltschaft Stendal, die „Herrin des Verfahrens“ ist, noch die Polizeiinspektion Stendal, die die aktuellen Ermittlungen führt, „Angaben zum Tathergang und möglichen Tätern“ machen, wie es schriftlich auf Volksstimme-Anfrage heißt. Grund: Es handele sich um „laufende Ermittlungen“.