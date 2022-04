Was taugt der neue Internetauftritt des Klosters Jerichow?

Jerichow - Seit Jahresbeginn tritt das Kloster Jerichow mit neuer Marke als auch einem modernen Internetauftritt an. Unter dem Dach der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt wurde in Vorbereitung auf die Zulegung an dem neuen Design gearbeitet, um sich pünktlich mit dem Wechsel des Trägers auch im Web zu präsentieren, wie die Mitarbeiter des Klosters erklärten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.