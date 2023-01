Was Waldemar Bill aus Genthin jetzt jeden Monat in die Ukraine schickt

Genthin - Für Waldemar Bill ist es seit den ersten Kriegstagen in der Ukraine inzwischen zur Routine geworden. Der Kfz-Meister und Inhaber einer Werkstatt in Genthin, selbst gebürtiger Ukrainer, schickt regelmäßig ein Mal im Monat einen Hilfstransport an die polnisch-ukrainische Grenze. Mit Dingen, die in dem kriegsgebeutelten Land dringend benötigt werden.