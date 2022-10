Was wird aus der Genthiner Bibliothekim Jahr 2023?

Cornelia Draeger geht in den Ruhestand. Die Genthiner Bibliothek braucht eine neue hauptverantwortliche Mitarbeiterin.

Genthin - Mehr als nur Bücher ausleihen und zurückgeben: Die Stadt- und Kreisbibliothek Genthin war im Oktober fast eine Kulturhochburg. Ein Konzert, Lesungen, Vorträge. Die Bibliothekstage lockten zahlreiche Besucher in die Einrichtung und zeigten, dass die Bevölkerung Interesse an den Aktivitäten in der Bibliothek hat.