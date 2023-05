Michael Reiß von der Wildfleischerei „Wildererhütte“ hat eine Marktlücke entdeckt: die Verwertung von Waschbären. Die Bouletten aus Waschbär fleisch, gebraten fast nach Omas Rezept, kommen an. Auch wenn anfänglich die Nase gerümpft wird.

Waschbär kommt in die Boulette

Kade - Vor gut drei Wochen flatterte bei Michael Reiß, Inhaber der Wildfleischerei „Wildererhütte“ in Kade, eine Einladung zur Gala-Veranstaltung zum Wettbewerb „Kulinarisches Sachsen-Anhalt 2023“ am 14. Juni in Magdeburg ins Haus.