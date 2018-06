Der Wasserturm, Genthins Wahrzeichen, wird sich in eine große Baustelle verwandeln. Anfang 2019 geht es los.

Genthin l Anfang 2019 wird der Startschuss für die längst überfällige Sanierung des Wasserturms gegeben. Im Januar/Februar soll das Genthiner Wahrzeichen bereits eingerüstet sein. Die Stadt geht bisher davon aus, dass die Arbeiten etwa ein Jahr in Anspruch nehmen werden. Für die Dauer der Baumaßnahme ist der Turm dann für die Öffentlichkeit passé.

Inzwischen steht die Planung auf sicheren Füßen, derzeit wird an den öffentlichen Ausschreibungen im Rathaus gearbeitet, so dass noch in diesem Jahr die Auftragsvergabe an Spezialfirmen abgearbeitet werden kann.

Fördergelder von Bund und Land

Der Sanierungsbedarf für das Wahrzeichen wird auf etwa 1,22 Millionen Euro geschätzt. Die Sanierungsarbeiten werden komplett aus Fördergeldern von Bund und Land beglichen, die Stadt hat keinen Eigenanteil zu leisten. Seit August vergangenen Jahres liegt ein entsprechender Fördermittelbescheid vor.

Der Weg dahin war für die Stadt kein einfacher. 2010, 2011, 2012 und 2013 konnte die Wasserturmsanierung nicht in das Förderprogramm Stadtsanierung aufgenommen werden, weil die Kommune den erforderlichen Eigenanteil nicht aufbringen konnte.

Stadtkonzept erweitert

Um für die Instandsetzung des technischen Denkmals andere Fördertöpfe auftun zu können, musste das bestehende Stadtentwicklungskonzept 2017 durch den Stadtrat um den Wasserturm als einen Teilbereich der Altstadt zu erweitert werden. Nur so konnte die Stadt einen Fördermittelantrag im Rahmen des Programms Stadtumbau Ost stellen. Der Wasserturm wurde als monolithischer Stahlbetonskelettbau in Stützen-Riegel-Konstruktion errichtet.

Grund zur Sorge gibt bereits seit zehn Jahren, als ein Gutachten dem Bauwerk „erhebliche Schäden an den Stahlbetonflächen innen sowie außen“ attestierte. Deutlich sichtbar wird dies durch das Abspringen von Betonteilchen. Ursache sind die Defizite am Stahlbetonskelett.

Seit 2006 Netze

Durch eindringendes Wasser verrostet der Bewährungsstahl, dehnt sich dadurch aus und sprengt den ihn umgebenden Beton. Die Stadt ist dem 2006 vorerst mit dem Aufspannen von Netzen begegnet.

Bei der bevorstehenden Sanierung wird es deshalb hauptsächlich um Betoninstandsetzungsarbeiten an der Tragkonstruktion gehen. Altbeton-Teile und lose Betonteile müssen entfernt und ersetzt werden.

Größtes Projekt seit Jahrzehnten

„Das sind keine üblichen Bauarbeiten. Dazu müssen Spezialisten herangezogen werden“, sagte Fachbereichsleiterin Dagmar Turian. Ein vergleichbares Projekt habe es in Genthin in den letzten Jahrzehnten nicht gegeben. Auch deshalb, weil nach dem Krieg vorwiegend gemauert und nicht mehr mit Beton gearbeitet worden ist.

In der Vergangenheit war häufig davon die Rede, dass bei Sanierungsarbeiten der 400 Kubikmeter fassende Behälter, über den einst die Druckstabilität der Wasserversorgung gewährleistet wurde, aufwändig rückgebaut werden müsste, um die dringende Betonsanierung der Stützen durchführen zu können.

Davon werde man nun allerdings mit großer Wahrscheinlichkeit Abstand nehmen, sagte die Fachbereichsleiterin. Zum einen geschehe dies aus Kostengründen und zum anderen wolle man durch die Entnahme des Behälters auf keinen Fall die Standfestigkeit des Wasserturms gefährden.