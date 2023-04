Gemeinderat muss noch zustimmen Weg für Kita-Neubau in Derben geebnet

Die Mitglieder des Elbe-Pareyer Hauptausschusses haben einstimmig allen notwendigen Beschlüssen zum Neubau der Kindertagesstätte in Derben zugestimmt. Nun muss noch der Gemeinderat in seiner Sitzung am 11. April der Empfehlung des Ausschusses folgen.