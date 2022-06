Wege um den Gladauer Schornstein zu erhalten

Gladau - Der Schornstein der Alten Brennerei in Gladau hat seine besten Jahre hinter sich. Das ehemalige Industriegebäude wird nicht mehr genutzt und das Gelände rund um den Schornstein darf nicht mehr betreten werden, da lose Teile herabfallen könnten. Zudem hat ein Gutachten eine „signifikante Neigung des Kopfes in westliche Richtung“ festgestellt und auch das Mauerwerk am Schornsteinkopf sei beschädigt.